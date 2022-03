Vasco perde nos pênaltis para Juazeirense e cai na Copa do Brasil

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado por 4 a 2 na disputa de pênaltis, depois de empate por 1 a 1 nos 90 minutos, pela Juazeirense, nesta quarta-feira (9) no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Com a bola rolando, o Cruzmaltino chegou a abrir o placar aos 5 minutos com Bruno Nazário, mas a equipe da casa conseguiu deixar tudo igual antes do intervalo com um belo gol do lateral Nildo.

Como a igualdade perdurou até o final dos 90 minutos, a vaga para a terceira fase da competição nacional foi decidida nas cobranças de pênaltis, onde a Juazeirense foi perfeita e o Vasco viu Nenê e Anderson Conceição errarem.

Também nesta quarta, mas no estádio os Pioneiros, em Pato Branco (Paraná), o Azuriz bateu o Mirassol por 1 a 0, graças a gol de Berguinho aos 10 minutos do primeiro tempo, para alcançar a terceira fase da Copa do Brasil em sua primeira participação na competição.

Abertura da segunda fase

Os primeiros jogos da competição nacional foram realizados na última terça, e contaram com classificações em disputas de pênaltis. A mais emocionante foi a do Santos, que, após empate em 1 a 1 nos 90 minutos, bateu o Fluminense-PI por 5 a 4 na disputa de pênaltis.

NÃO FOI UMA GRANDE PARTIDA, MAS UMA CAMPANHA TAMBÉM SE CONSTRÓI COM RAÇA E EMOÇÃO. CAMPO PESADO, CHUVA FORTE, UM A MENOS... MAS O SANTOS ESTÁ CLASSIFICADO PARA A PRÓXIMA FASE DA COPA DO BRASIL! pic.twitter.com/yYnsJl4scH — #SantosDoMundo (@SantosFC) March 9, 2022

O jogo, disputado no Albertão, em Teresina, marcou a estreia do novo técnico do Peixe, o argentino Fabián Bustos.

Quem também avançou foi o Cuiabá, que, jogando no Orlando Scarpelli, superou o Figueirense por 4 a 2 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.