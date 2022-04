Após estreia vitoriosa na Sul-Americana, Fluminense foca no Brasileiro

O Fluminense começou bem a luta pelo título da Sul-Americana. Depois da eliminação precoce na Libertadores da América, o time mostrou poder de recuperação conquistando o título estadual e estreando no torneio continental com vitória sobre o Oriente Petrolero (Bolívia) por 3 a 0, na noite de quarta-feira (6)no Maracanã.

Com o resultado, o Tricolor terminou a primeira rodada como líder do Grupo H, com três pontos. No outro confronto do grupo, Junior Barranquilla e Unión Santa Fe empataram em 1 a 1.

Tricolor, confira mais imagens da vitória do #TimeDeGuerreiros na estreia da @SudamericanaBR! Vamos por muito mais! 🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/yfJ7ys6KlR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 7, 2022

O time de Abel Braga não encontrou tantas dificuldades. A equipe boliviana até correu bastante, mas a diferença técnica era muito grande. Ganso, mais uma vez, desfilou em campo e foi eleito o melhor jogador da partida. Nas graças do treinador, o meio-campista já foi até escalado por Abel para o duelo de sábado, contra o Santos, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ganso atribui o crescimento da equipe ao estilo de jogo.

“A gente tá procurando jogar mais, ter a marcação mais em cima do adversário, estar mais perto do gol do adversário, por isso as coisas estão acontecendo. Mas tem muita competição, jogo atrás de jogo e todo mundo no nosso time vai mudar, as peças vão mudar, mas o estilo de jogo tem que ser mantido”, disse o camisa 10 em coletiva após o jogo.

Para o duelo diante do Peixe, Abel Braga provavelmente vai fazer mudanças na equipe. No entanto, o técnico passou confiança a quem entrar em campo.

“O time que entrar em campo vai ser sempre o melhor. Hoje eu não tive o Nino, perdi o Manoel, não tive o Calegari, que estava no limite, tentei poupar alguns jogadores, principalmente o André, o Arias também tem feito jogos muito bons. É um desgaste muito grande porque, principalmente pela característica do Ganso, é um ataque mexido. Quando você tem atacantes destas características, tem que ter um meia no campo. O que a fisiologia e a preparação física falarem sobre quem pode ou não pode entrar, é só o que eu vou mudar. Eu vou tentar botar o melhor que eu tenho”, garantiu o treinador.

Depois de enfrentar o Santos no sábado (9), o Fluminense tem novo compromisso pela Sul-Americana. Na próxima quarta (13) o Tricolor encara fora de casa os colombianos do Junior Barranquilla.