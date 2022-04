Casemiro garante que Real Madrid não jogará relaxado contra Chelsea

O volante Casemiro garantiu que o Real Madrid não cairá na armadilha de acreditar que o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea já está resolvido depois da vitória por 3 a 1 no Stamford Bridge no jogo de ida.

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, criticou muito sua equipe após a derrota da semana passada em casa e disse que "seria impossível" recuperar do revés -- palavras que não passaram despercebidas no vestiário do Real.

"Não vamos cair nessa", disse o brasileiro em entrevista coletiva nesta segunda-feira (11). "Jogamos provavelmente os melhores 90 minutos da nossa temporada em Londres na semana passada e demos um grande passo rumo à classificação para a semifinal, mas não podemos ficar excessivamente confiantes."

"Todos nós ouvimos o que Thomas Tuchel disse. Nós não aceitamos. Sabemos que será um jogo difícil. Eles são campeões e não vamos encarar este jogo relaxados, posso garantir isso", acrescentou.

💬 @Casemiro: "Desde ya quiero pedir el apoyo de la afición porque sabemos que va a ser un partido difícil."

🔜 @ChelseaFC_Sp! pic.twitter.com/jk8cbFHzmi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 11, 2022

Casemiro fez um alerta aos torcedores do Real para não perderem o foco e pediu que lotem o estádio Santiago Bernabéu e ajudem o time a terminar o que começou em Londres.

O técnico Carlo Ancelotti concordou com Casemiro que os jogadores do Real Madrid não vão se deixar levar pela declaração de Tuchel colocando toda a pressão sobre o time espanhol.

"O Chelsea virá aqui para resgatar o confronto, não tenho dúvidas sobre isso", disse o italiano em entrevista coletiva quando perguntado se Tuchel estava jogando mentalmente contra seu time.

"Ele pode dizer o que quiser, mas tenho certeza de que o Chelsea virá aqui para vencer, esse é o espírito do futebol, o espírito de grandes clubes e grandes jogadores, nunca desistir."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.