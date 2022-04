São Paulo goleia Athletico-PR e assume liderança do Brasileiro

Com uma grande atuação do atacante argentino Calleri, o São Paulo goleou o Athletico-PR por 4 a 0, na noite deste domingo (10) no estádio do Morumbi, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

VAMOS, SÃO PAULOOOO ❤️🤍🖤 pic.twitter.com/pZ8JQyEZUD — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 10, 2022

A vitória do Tricolor começou a ser construída aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Calleri mostrou que vive uma fase artilheira, ao aproveitar uma sobra de bola na pequena área.

O camisa 9 do São Paulo voltou a marcar apenas aos 6 minutos do segundo tempo, ao finalizar de cabeça após cruzamento de Welington. Mas o gol mais bonito de Calleri foi o último, aos 24 minutos, em chute de virada que terminou com a bola no ângulo. Porém, o time do Morumbi queria mais, e chegou aos 28, com Luciano de cabeça.

Vitória em casa

Quem também estreou no Brasileiro com vitória foi o Avaí, que, graças a gol de Raniele, bateu o América-MG por 1 a 0 jogando no estádio da Ressacada.