Corinthians faz primeiro tempo impecável e vence Botafogo no Rio

O Corinthians precisou de apenas 45 minutos para vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Com um Botafogo ainda sem entrosamento, com deficiências técnicas e físicas, o Timão encontrou espaços, abriu 3 a 0 e se poupou no segundo tempo para garantir a vitória por 3 a 1.

Show no primeiro tempo

O primeiro tempo foi um show à parte do Corinthians. Com muita liberdade para jogar pela esquerda, Willian, Paulinho e Lucas Piton fizeram um carnaval na defesa do Botafogo e não tiveram dificuldade para construir o marcador de 3 a 0.

O Botafogo ameaçou apenas aos 4 minutos, quando Erison entrou na cara de Cássio, driblou o goleiro, mas não finalizou. Depois disso o Timão foi absoluto no confronto e dominou todas as ações. O primeiro gol veio aos 16 minutos. Patrick de Paula tocou errado no meio-campo, Willian avançou pela esquerda e deu um belo passe, de três dedos, para Paulinho, de primeira, bater para o fundo do gol.

Dez minutos depois veio o segundo. Escanteio cobrado pela direita, desvio de cabeça no meio da zaga, Roger Guedes ajeitou e Mantuan conferiu. A arbitragem assinalou impedimento de Roger Guedes, mas o VAR (árbitro de vídeo) corrigiu e validou o gol do Timão.

O que já estava difícil, piorou. Com a torcida vaiando a performance da equipe, o Botafogo se perdeu completamente e sofreu o terceiro em um golaço. Lucas Piton tocou para Willian, que passou de calcanhar para Paulinho. O camisa 15 devolveu para Willian, que encontrou Piton, sozinho, para fazer o terceiro.

Com larga vantagem no placar, o técnico Vítor Pereira poupou seus principais jogadores, como Willian e Paulinho. O Corinthians decidiu segurar o resultado e viu o Botafogo crescer na partida no segundo tempo. A equipe carioca passou a pressionar e diminuiu a vantagem adversária, aos 20 minutos. Pênalti em cima de Matheus Nascimento, que Diego Gonçalves cobrou com tranquilidade.

Mesmo precisando buscar o empate, a falta de entrosamento do Botafogo, as deficiências técnicas e o cansaço impediram a equipe carioca de levar perigo ao Corinthians. O Timão apenas segurou o resultado e ainda teve duas boas chances de ampliar, que foram salvas por Gatito Fernández. No fim, 3 a 1 para os visitantes e frustração da torcida botafoguense, que compareceu em peso no estádio Nilton Santos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Avaí, sábado (16), às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Botafogo encara o Ceará no domingo (17), às 19h, no Castelão.