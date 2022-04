Coritiba estreia no Brasileiro com vitória sobre o Goiás: 3 a 0

Coritiba e Goiás retornaram juntos à Série A na manhã deste domingo (10), no Couto Pereira, em Curitiba. Mas as equipes deixaram impressões opostas. Os donos da casa, recém-coroados campeões paranaenses, não tiveram dificuldade para impor 3 a 0 ao adversário, vice-campeão goiano. Os gols foram marcados por Alef Manga, Léo Gamalho e Andrey.

O Coxa não demorou para mostrar as suas cartas. Aos sete minutos já abriu o placar: após cruzamento da direita, a zaga esmeraldina afastou mal e Alef Manga, que atuou pelo Goiás na temporada passada, pegou de primeira, da entrada da área, para bater o goleiro Tadeu.

A vantagem precoce no placar deu mais tranquilidade para o Coritiba, que se aproveitou dos sete desfalques do Goiás e controlou o ritmo da partida.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu: com um minuto de jogo, Egídio cobrou falta na área e Léo Gamalho, livre, completou de primeira para ampliar.

Ainda mais entregue, o Goiás não conseguiu ameaçar a vitória do Coritiba e ainda viu o estrago aumentar. Já no fim do jogo, aos 45, após contra-ataque, Igor Paixão acionou Andrey, que foi mais um a finalizar de primeira para marcar pelo Coxa. O chute forte da entrada da área, no contrapé do goleiro Tadeu, não deu chances de defesa.

O próximo compromisso do Coritiba na Série A é diante do Santos, no próximo domingo (17), na Vila Belmiro. O Goiás, por sua vez, recebe o Palmeiras no sábado (16).