Com lei da ex, Cruzeiro supera Ferroviária pelo Brasileiro Feminino

O Cruzeiro se aproximou da zona de classificação às quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (24), as Cabulosas superaram a Ferroviária por 1 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela sétima rodada da competição nacional.

As mineiras subiram para nono lugar, com os mesmos oito pontos do Avaí/Kindermann, ficando à frente no saldo de gols (-1 a -4). As paulistas, com 13 pontos, perderam a chance de assumirem a vice-liderança do Brasileirão e permanecem na quinta colocação.

O triunfo das visitantes teve direito à lei da ex (termo usado para se referir a um gol marcado por um atleta contra uma equipe que já defendeu no passado). Aos 12 minutos da etapa final, a meia Rafa Andrade, que defendeu a Ferroviária entre 2018 e 2019, cobrou falta com perfeição no canto esquerdo da goleira Luciana. As anfitriãs pressionaram atrás do empate, mas - assim como no primeiro tempo - pararam em boas defesas da goleira Rubi.

Dois jogos completam a sétima rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (25). Na 13ª posição, abrindo a zona de rebaixamento, o São José recebe o Corinthians (quarto colocado, com 14 pontos), às 16h (horário de Brasília), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP). Mais tarde, às 20h, o Santos, que aparece em sexto, com nove pontos, enfrenta o Grêmio (11º, com sete pontos), na Vila Belmiro, em Santos (SP).