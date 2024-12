Motorista mata 2 pessoas após atingir mercado de Natal na Alemanha

Um motorista matou pelo menos duas pessoas quando atingiu uma grande multidão em um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg na noite desta sexta-feira, disseram autoridades locais.

Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas, disse Reiner Haseloff, primeiro-ministro do Estado da Saxônia-Anhalt, que tem Magdeburg como capital. Um dos mortos era uma criança pequena, acrescentou Haseloff.

A polícia prendeu o suposto agressor, que Haseloff descreveu como um médico da Arábia Saudita que estava agindo sozinho.

"É uma tragédia terrível. É uma catástrofe para a cidade de Magdeburg, para o Estado e para a Alemanha em geral", disse Haseloff.

A polícia se recusou a informar o número de vítimas, confirmando apenas uma operação em larga escala no mercado, onde as pessoas vinham se reunindo para comemorar nos dias que antecedem as festas de Natal.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que os relatos indicavam que algo ruim havia acontecido.

"Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias", escreveu ele em um post na plataforma de mídia social X.

Um vídeo postado nas redes sociais de uma posição acima do mercado mostra um carro dirigindo em alta velocidade através de uma multidão que caminhava entre duas fileiras de barracas do mercado. As pessoas podem ser vistas sendo derrubadas no chão e fugindo.

A Reuters conseguiu verificar a localização, com as árvores, o contorno e o design dos prédios correspondendo às imagens de arquivo e de satélite da área.

No final do mês passado, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, aconselhou as pessoas a ficarem atentas nos mercados de Natal.

Oito anos atrás, um caminhão dirigido por Anis Amri, um tunisiano que solicitou sem sucesso asilo, com ligações islâmicas, atingiu um mercado de Natal lotado em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo dezenas de outras.

* Reportagem de Andrey Sychev e Tanya Wood

* É proibida a reprodução deste conteúdo