Em momento conturbado, Flamengo estreia na Copa Libertadores

O Flamengo inicia sua caminhada na edição 2022 da Copa Libertadores, a partir das 21h30 (horário de Brasília) da noite desta terça-feira (5) contra o Sporting Cristal (Peru) pelo Grupo H. Mas a partida, que era para ser um motivo de festa, será disputada em meio a questionamentos ao trabalho do técnico português Paulo Sousa, criticado pela torcida após levar a equipe ao segundo vice-campeonato da temporada.

O jogo, disputado no estádio Nacional de Lima e que terá transmissão da Rádio Nacional, é o primeiro do Rubro-Negro após ser superado pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca.

Em um contexto tão negativo, um bom início será fundamental para afastar o fantasma de mais um fracasso na temporada (o Rubro-Negro também foi vice-campeão da Supercopa do Brasil diante do Atlético-MG). E o próprio Paulo Sousa, em entrevista coletiva, deixou claro que espera um desfecho positivo na competição sul-americana: “Teremos uma nova competição e queremos chegar a mais uma final. E de uma forma diferente das outras duas. Nessa final, merecemos mais do que conseguimos”.

Porém, o treinador português tem problemas para armar sua equipe. O primeiro é a ausência do seu principal jogador de criação, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que permaneceu no Rio de Janeiro para tratar de uma lesão no tornozelo esquerdo. Quem também não seguiu para o Peru foi o chileno Isla, por causa de dores musculares.

Uma dúvida é o zagueiro Fabrício Bruno, que, se recuperando de uma lesão no pé esquerdo, fez uma atividade separada na última terça (4). Desta forma o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte formação: Hugo; Gustavo Henrique (Fabrício Bruno), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei), Arão (Thiago Maia), Gomes e Lázaro; Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Sporting Cristal e Flamengo com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Outras estreias brasileiras

Antes de o Flamengo entrar em campo, o Athletico-PR medirá forças, a partir das 19h15, com o Caracas (Venezuela) no Estadio Olímpico de la UCV pelo Grupo B.

O terceiro brasileiro em campo nesta terça pela Libertadores é o Corinthians, que, a partir das 21h30, pega o Always Ready (Bolívia) no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz. O confronto é válido pelo Grupo E.