Leipzig derrota Rangers por 1 a 0 na Liga Europa

O espanhol Angeliño marcou o gol da vitória do RB Leipzig (Alemanha) por 1 a 0 sobre o Rangers (Escócia) na partida de ida da semifinal da Liga Europa, nesta quinta-feira (28).

Angeliño scored 5 minutes from time to finally break Rangers' resistance in a keenly fought first leg 👀#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 28, 2022

O Leipzig havia perdido uma série de chances de marcar em um forte segundo tempo, mas lutou até o final e conseguiu superar a resistência do goleiro Allan McGregor, do Rangers.

O gol saiu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista espanhol acertou um chute de primeira após a defesa do Rangers rebater uma cobrança de escanteio.

Já o Eintracht Frankfurt (Alemanha) derrotou o West Ham United (Inglaterra) por 2 a 1 na primeira partida da outra semifinal, com gols de Ansgar Knauff e Daichi Kamada para os visitantes da Alemanha. Michail Antonio marcou o gol da equipe inglesa.

Ansgar Knauff and Daichi Kamada scored early in each half to give Frankfurt a first-leg lead 👏#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 28, 2022

Também nesta quinta foram disputadas as partidas de ida das semifinais da Liga Conferência, com vitória do Feyenoord (Holanda) por 3 a 2 sobre o Olympique de Marseille (França) e empate de 1 a 1 entre o Leicester (Inglaterra) e a Roma (Itália).

