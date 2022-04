Liga dos Campeões: Liverpool vence Benfica e abre vantagem nas quartas

O Liverpool (Inglaterra) assumiu o controle das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica (Portugal) com gols de Ibrahima Konaté, Sadio Mané e Luis Díaz que garantiram a vitória por 3 a 1 em Lisboa no jogo de ida nesta terça-feira (5).

Konaté abriu o placar com uma cabeçada à queima-roupa após escanteio e Mané ampliou a vantagem do Liverpool com uma assistência de Díaz aos 30 minutos do que foi um primeiro tempo de uma equipe só, com Mohamed Salah, Díaz e Naby Keita desperdiçando grandes chances de gol.

No entanto, cinco minutos após o intervalo o defensor francês Konaté, de 22 anos, falhou em um cruzamento e permitiu ao atacante Darwin Núñez marcar e colocar o Benfica, incentivado pelos torcedores no Estádio da Luz, de volta ao jogo.

Os anfitriões ganharam confiança e assumiram o comando rapidamente, mas o ex-atacante do Porto Díaz, que nunca perdeu uma partida contra o rival Benfica, marcou no contra-ataque após um passe de Keita.

Diogo Jota ainda teve a oportunidade de aumentar a vantagem do Liverpool nos acréscimos, mas o goleiro do Benfica Odysseas Vlachodimos fez boa defesa.

“Foi um jogo difícil, mas tivemos muitas oportunidades de marcar mais após o segundo gol, não conseguimos, fomos desleixados e permitimos que eles voltassem ao jogo empurrados pela torcida”, declarou o lateral-esquerdo do Liverpool Andy Robertson ao BT Sport.

