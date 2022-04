Liverpool vence Everton e se aproxima do Manchester City no Inglês

O Liverpool diminuiu a diferença em relação à liderança do Campeonato Inglês para um ponto depois de uma vitória suada por 2 a 0 sobre o Everton em um árduo clássico neste domingo (24).

A BIG WIN ✊🔴 pic.twitter.com/uT1kpdzBJE — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2022

Após o líder Manchester City abrir uma vantagem de quatro pontos sobre o Liverpool com uma goleada de 5 a 1 sobre o Watford no sábado (23), o time do técnico alemão Jürgen Klopp lutou para derrubar o Everton em um primeiro tempo difícil em Anfield.

O Everton continuou se mantendo firme em uma atmosfera de derby ensurdecedora, até que o zagueiro escocês Andy Robertson colocou seu time na frente aos 62 minutos.

Em seguida, Demarai Gray ficou a centímetros de um empate impressionante, antes de o substituto Divock Origi finalmente acabar com todas as esperanças de uma reação do Everton, marcando um gol quando faltavam cinco minutos para o fim da partida.

A 12ª vitória nos últimos 13 jogos do Inglês, que foi muito mais difícil do que muitos esperavam, levou o Liverpool a 79 pontos em 33 partidas, um atrás do City, que precisa cometer um deslize se o Liverpool quiser reconquistar o título da Premier League.

