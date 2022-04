Luciano garante vitória do São Paulo na estreia da Sul-Americana

Com um gol de Luciano no fim, o São Paulo derrotou o Ayacucho (Peru) por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (7) no estádio Nacional de Lima, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Este resultado deixou o Tricolor na liderança isolada da chave com três pontos conquistados.

🇵🇪⚽🇧🇷 Virada tricolor! O @SaoPauloFC reagiu e estreou com vitória na CONMEBOL #Sudamericana: 3-2 sobre o @fc_ayacucho, pelo Grupo D.



🥳 Luciano, de pênalti, anotou o gol da vitória nos minutos finais.#GrandeConquista pic.twitter.com/y5aKKzEdrP — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 8, 2022

O São Paulo até passou a ideia de que teria uma noite tranquila, ao abrir o placar com apenas dois minutos de bola rolando. Marquinhos cobrou escanteio, Luciano escorou e Arboleda aproveitou para marcar de carrinho.

Mas a vantagem da equipe brasileira durou pouco. Aos 6 minutos o Ayacucho igualou o marcador com Barrios. E a equipe da casa passou à frente aos 19 minutos, em cobrança de falta de Techera. Três minutos depois o São Paulo deixou o tudo igual novamente com gol de cabeça de Miranda após cobrança de escanteio.

A partida permaneceu indefinida até os 42 minutos, quando o atacante Luciano cobrou pênalti com perfeição para superar o goleiro Espinoza e garantir o triunfo do Tricolor do Morumbi.

⚽🔝 Ajuda, Luciano! O gol de pênalti do atacante garantiu a vitória do @SaoPauloFC na estreia na CONMEBOL #Sudamericana por 3-2 sobre o @fc_ayacucho. Decisivo!#GrandeConquista pic.twitter.com/wQh22QrjHF — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 8, 2022

O São Paulo volta a jogar pela competição na próxima quinta (14), contra o Everton (Chile). Porém, antes a equipe do Morumbi estreia no Brasileiro, contra o Athletico-PR no domingo (10).