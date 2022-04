Queniana Jepchirchir vence Maratona de Boston com chegada emocionante

A campeã olímpica Peres Jepchirchir protagonizou um sprint (arrancada) emocionante até a linha de chegada para conquistar a vitória na Maratona de Boston nesta segunda-feira (18), enquanto seu compatriota queniano Evans Chebet dominou e venceu a prova masculina.

Com pouco mais de um quilômetro para o final, Jepchirchir disparou à frente de Ababel Yeshaneh, mas a etíope se recusou a desistir e retomou a liderança antes de a dupla batalhar ao longo de toda a reta final da corrida.

The 126th #BostonMarathon Women's Champion is @PeresJepchirch3 in 2:21:01. Peres is the 5th Olympic Gold Medalist to win Boston.#Boston126 pic.twitter.com/q5IxrMoDuU