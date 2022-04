Seleção feminina fica no 1 a 1 com a Espanha em amistoso

O Brasil ficou no 1 a 1 com a Espanha em partida amistosa disputada nesta quinta-feira (7) no estádio Rico Perez, em Alicante (Espanha). Este foi o primeiro compromisso da seleção brasileira na Data Fifa de abril.

FIM DE JOGO!



As #GuerreirasDoBrasil são valentes demais. Após sair atrás no placar, buscamos o empate com gol da Geyse!



Nosso próximo desafio será contra a Hungria, na segunda-feira, às 15h30. Vamos com tudo! 💪🇧🇷

Em uma partida movimentada, a equipe da casa abriu o placar aos sete minutos de partida, em cobrança de falta da melhor do mundo Alexia Putellas. Porém, o time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage conseguiu igualar o marcador ainda na etapa inicial. Aos 38 Geyse recebeu dentro da área e não perdoou.

Agora as atenções do Brasil se voltam para a Hungria, equipe com a qual a seleção mede forças na próxima terça-feira (11), a partir das 15h30 (horário de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar (Espanha).