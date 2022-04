Série B: Cruzeiro fica no 1 a 1 com Tombense

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Tombense pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida disputada neste sábado (23) no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé (Minas Gerais).

🕑 52' | 2T | Tudo igual em Muriaé: Tombense 1x1 Cruzeiro.



Eduardo Brock, de pênalti, fez nosso gol no jogo de hoje. ⚽️#TOMxCRU | 1x1#UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/pvkA5GV9Qi — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 23, 2022

Com este resultado a Raposa ficou na 10ª posição da classificação com quatro pontos. Já o Gavião Carcará tem um ponto a menos, ocupando a 13ª posição.

Após um primeiro tempo sem gols, o Tombense abriu o placar aos 12 minutos da etapa final, com o veterano atacante Ciel, que do alto dos seus 40 anos marcou em cobrança de pênalti. Mas o Cruzeiro não desistiu, e igualou o marcador já aos 43, com Eduardo Brock, também com gol da marca dos sete metros.

Outros resultados da Série B

Sampaio Corrêa 3 x 1 Brusque

Ituano 3 x 1 Vila Nova