Tottenham goleia Newcastle por 5 a 1 e ingressa no G4 do Inglês

O Tottenham Hotspur subiu para o top 4 da Premier League depois que Matt Doherty, Son Heung-min, Emerson Royal e Steven Bergwijn transformaram um jogo difícil em goleada no segundo tempo, em uma estrondosa vitória por 5 a 1 sobre o Newcastle em casa neste domingo.

Grande parte do primeiro tempo foi jogado no campo de defesa do Newcastle, mas os Spurs não conseguiam encontrar o caminho do gol. Foi o time visitante, contudo, quem abriu o placar, com Fabian Schar acertando cobrança de falta rasteira para surpresa Hugo Lloris aos 39 minutos.

Mas a vantagem do Newcastle durou apenas quatro minutos. Ben Davies levou a melhor no alto e aproveitou cruzamento de Son para empatar o jogo e dar nova vida a um time que não jogava bem.

O Tottenham virou a partida no comecinho do segundo tempo, quando o lateral Doherty marcou de cabeça após perigoso cruzamento de Harry Kane, e Son ampliou a vantagem aos 9 minutos, arrematando após bela trama coletiva.

O Newcastle fez duas trocas pouco antes dos 15 minutos da segunda etapa, botando em campo Jacob Murphy e Bruno Guimarães, mas o Spurs continuou melhor, com Emerson e o reserva Bergwijn marcando mais dois gols para completar a goleada.

O Spurs está agora empatado na tabela com o Arsenal, com 54 pontos cada, mas a equipe vizinha do norte de Londres pode ultrapassá-lo novamente no quarto lugar caso some pontos contra o Crystal Palace fora de casa na segunda-feira. O Newcastle é o 15º com 31 pontos, nove à frente da zona de rebaixamento.

