União de Futebol da Rússia retira recurso contra proibição da Fifa

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou nesta terça-feira (5) que a União de Futebol da Rússia (FUR) retirou seu recurso contra a entidade que comanda o futebol mundial, a Fifa, e contra as associações de futebol da Polônia, Suécia, e República Tcheca.

A Fifa e a confederação europeia Uefa decidiram que todos os times russos, sejam eles seleções ou clubes, seriam suspensos de participar em suas competições após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Rússia deveria sediar uma partida classificatória para a Copa do Mundo contra a Polônia no dia 24 de março, mas a Fifa anunciou que a Polônia seria classificada automaticamente para enfrentar a Suécia ou a República Tcheca na disputa pela vaga no mundial.

A corte mais alta do Esporte afirmou em nota que o procedimento seria encerrado em breve, acrescentando que um painel de árbitros estava sendo constituído, e que o calendário procedimental ainda não havia sido estabelecido.

A Rússia, que classifica suas ações na Ucrânia como "uma operação militar especial" também entrou com recursos buscando a anulação de suas proibições de participação em competições internacionais de ginástica, rugby, remo e patinação, afirmou a CAS.

No mês passado, as esperanças russas de competir no Mundial de 2022 no Catar foram encerradas efetivamente quando a CAS rejeitou um pedido da federação russa para congelar a suspensão da Fifa enquanto o recurso era apreciado.

Várias associações nacionais de futebol anunciaram que não jogarão contra a Rússia após a invasão da Ucrânia, incluindo as de Polônia, Suécia e República Tcheca.

