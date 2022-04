Fortaleza: Vojvoda diz que é hora de se concentrar na Libertadores

Após garantir o Bicampeonato da Copa do Nordeste, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda afirmou que é hora de o Fortaleza voltar as suas atenções para a estreia na Copa Libertadores, a partir das 19h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (7) contra o Colo-Colo (Chile).

BICAMPEÃO DO NORDESTE! 🏆🏆 pic.twitter.com/YFBxpbGyDC — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 3, 2022

“[Vamos começar] a trabalhar para o jogo da próxima quinta, para uma competição muito importante no futebol sul-americano. Primeiro temos que recuperar os jogadores, e a partir daí fazer nosso planejamento para a estreia”, declarou o comandante do Tricolor do Pici.

A declaração foi dada após a vitória de 1 a 0 sobre o Sport, no último domingo (3) na Arena Castelão, que garantiu a segunda conquista do Fortaleza na competição (a primeira foi em 2019). Segundo Vojvoda, esta foi uma conquista desafiadora: “Ser campeão do Nordeste é muito difícil, e o clube alcança o título pela segunda vez. Um título como este fica na história do clube, e nosso torcedor está muito feliz”.