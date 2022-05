Athletico-PR derrota Avaí e se afasta da zona de rebaixamento

No confronto que fechou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR venceu o Avaí por 2 a 1, neste domingo (22) na Arena da Baixada, em Curitiba, com dois gols do uruguaio David Terans no primeiro tempo. William Pottker (de pênalti) descontou para a equipe catarinense na segunda etapa. Com os três pontos, o Furacão, que havia iniciado a rodada empatado em pontos com os times que abrem a zona de rebaixamento, conseguiu um pequeno respiro, indo a nove pontos, na 12ª colocação. Mesmo com a derrota o Leão da Ilha ainda está à frente do adversário, com dez pontos em 10º lugar.

O primeiro tempo foi dos donos da casa. Aos 22, o árbitro marcou pênalti quando Arthur Chaves desviou com o braço um chute que tinha a direção do gol. Na cobrança, Terans deslocou o goleiro Douglas e abriu o placar para o Furacão.

Aos 44, Cuello encaixou passe por entre os defensores do Avaí e encontrou Terans dentro da área. O uruguaio dominou e chutou cruzado para ampliar.

No início da segunda etapa um fato raro. Aos três minutos, Dentinho foi derrubado por Hugo Moura dentro da área. Pênalti marcado para o Avaí. William Pottker cobrou de cavadinha, o goleiro Bento defendeu, mas no rebote Pottker foi derrubado por Khellven, gerando nova penalidade. Desta vez Pottker bateu no canto e venceu Bento, diminuindo a desvantagem da equipe catarinense para 2 a 1.

O Athletico segurou a vitória até o fim, garantindo o terceiro triunfo no campeonato e um pouco de tranquilidade para uma importante semana para o clube. Na quinta (26), o time recebe o Caracas (Venezuela) buscando a classificação para as oitavas de final da Libertadores. A equipe paranaense está em segundo no Grupo B e avança para a próxima fase com um empate.

Pelo Brasileiro, o próximo duelo do Furacão é diante do Cuiabá, no domingo (29), na capital mato-grossense. Já o Avaí vai a Belo Horizonte encarar o Atlético-MG no mesmo dia.