Athletico-PR derrota Libertad e embola Grupo B da Libertadores

O Athletico-PR está de volta à zona de classificação do Grupo B à próxima fase da Libertadores. Nesta quarta-feira (18), o Furacão venceu o Libertad (Paraguai) por 2 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada, embolando a chave a uma rodada do fim.

❤️🖤 Furacão com amor! O @AthleticoPR bateu o @Libertad_Guma por 2-0 na Arena da Baixada e segue vivo no Grupo B da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/0VOoTE6BIt — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 18, 2022

O Rubro-Negro paranaense foi aos mesmos sete pontos do Libertad, mas fica em segundo pelo saldo de gols. Os brasileiros ainda se beneficiaram do empate sem gols entre Caracas (Venezuela) e The Strongest (Bolívia), que se enfrentaram na terça-feira (17) e aparecem com seis pontos. O time boliviano está à frente do venezuelano pelo saldo, impulsionado pela goleada por 5 a 0 aplicada no próprio Athletico, no último dia 3 de maio.

O resultado na capital boliviana La Paz, aliás, determinou a queda de Fábio Carille e a contratação de Luiz Felipe Scolari como técnico no Furacão. A partida desta quarta, portanto, marcou a estreia de Felipão no comando do Rubro-Negro na competição sul-americana, da qual foi campeão dirigindo Grêmio e Palmeiras.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Athletico desencantou na etapa final. Aos dez minutos, o atacante Tomás Cuello recebeu na ponta esquerda, próximo à entrada da área, levou para o pé direito e marcou um golaço, encobrindo o goleiro Martín Silva. Aos 23, David Terans iniciou o contra-ataque desde o campo de defesa e abriu para o também meia Agustín Canobbio, que disparou pela direita, entrou na área e mandou para as redes.

O Athletico decide o futuro na Libertadores na quinta-feira da semana que vem (26), novamente na Arena da Baixada, contra o Caracas, às 19h (horário de Brasília). No domingo (22), no mesmo horário, o Furacão também joga em casa, mas diante do Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.