Atlético-GO faz 2 a 0 no Coritiba e vence a primeira no Brasileiro

Com um gol no final de cada uma das etapas, o Atlético-GO derrotou o Coritiba por 2 a 0, neste sábado (21) no estádio Antônio Accioly, e enfim venceu a primeira partida no Brasileirão 2022. O duelo marcou a reestreia do técnico Jorginho à frente do Dragão (ele havia deixado a equipe em maio de 2021). Os gols do triunfo foram marcados pelo xará do técnico, o camisa 10 Jorginho, e por Airton. O Atlético soma agora seis pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, com apenas uma vitória em sete jogos. O Coxa tem dez pontos, momentaneamente em sexto lugar.

Jorginho foi anunciado como sucessor de Humberto Louzer na última segunda-feira (16) e chegou injetando novo ânimo na equipe, que dominou a partida. O primeiro gol veio aos 46 da etapa inicial, após erro na saída de bola do Coritiba. O Atlético trocou passes na entrada da área coxabranca até que Hayner cruzasse rasteiro para Jorginho (o jogador) completar de primeira, sem chances para Muralha.

Na segunda etapa, o roteiro foi parecido. Henrique, zagueiro do Coritiba, acabou expulso aos 40 minutos por parar Airton, que ia em direção ao gol sem marcação, com falta. Quatro minutos depois, ninguém parou Airton. Ele recebeu na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou cruzado para fazer 2 a 0.

O Coritiba ainda teve o outro zagueiro, Leandro Castan, expulso por falta dura em Edson Fernando.

O Dragão agora se prepara para aquele que talvez seja o jogo mais importante do ano até agora. Na terça (24), visita a LDU, em Quito, no Equador, para definir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo é um confronto direto pela única vaga do Grupo F (apenas o primeiro colocado de cada chave avança). O Atlético, que ocupa a primeira posição com 12 pontos, dois a mais que a LDU, garantirá vaga com um empate. Pelo Brasileiro, o time volta a campo apenas na segunda (30), diante do Internacional, em Porto Alegre.

Já o Coritiba recebe o Botafogo, pela oitava rodada do Brasileirão, no domingo (29).