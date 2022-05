Brasileiro Feminino: Grêmio derrota Ferroviária

O Grêmio derrotou a Ferroviária por 3 a 0, nesta segunda-feira (16) no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela nona rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Que vitória das Gu do @Gremio! 🇪🇪



Cassia (2x) e Lais Estevam marcaram e garantiram os três pontos para as Gurias Gremistas! pic.twitter.com/ZFQpEKiU15 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 16, 2022

Com este resultado as Gurias Gremistas assumiram a 7ª posição com 13 pontos. Já a Ferroviária permanece na 6ª posição com um ponto a mais.

A vitória da equipe gaúcha começou a ser construída aos cinco minutos do segundo tempo, quando Cassia Soares acertou um chute muito forte. A camisa 28 voltou a deixar a sua marca oito minutos depois, ao finalizar de ombro cruzamento de Cassia.

Três minutos depois o Grêmio deu números finais ao confronto, quando Laís Estevam tocou na saída da goleira adversária.

Triunfo do Real Brasília

Outra equipe a triunfar nesta segunda por 3 a 0 foi o Real Brasília, que bateu o Esmac jogando no estádio Evandro Almeida, o Baenão.