Atlético-MG vence Santos de virada no Brasileiro Feminino

O Atlético-MG alcançou a primeira vitória jogando em casa na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino ao bater o Santos de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (2) no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

🐔 FIM DE JOGO.



O resultado deixou a equipe mineira na 8ª posição com 12 pontos. Já o Peixe termina a 8ª rodada da competição na 6ª posição com os mesmos 12 pontos.

Mesmo perdendo no final, o Santos abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Fernanda recebeu com liberdade dentro da área para superar a goleira Nicole Ramos.

Porém, na etapa final o Atlético-MG virou o confronto graças a gols de Yisela Cuesta, aos 35 minutos, e Bruna Cotrim, em cobrança de pênalti, aos 40.

As equipes voltam a entrar em campo pela competição no dia 15 de maio, quando o Atlético-MG visita o São José. Já o Santos faz clássico com o São Paulo.