Bruno Guimarães se surpreende com rápida adaptação à Premier League

O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle United, disse que ele mesmo se surpreendeu com a rapidez com que se adaptou à vida na Premier League desde que chegou em janeiro.

O jogador de 24 anos tem sido uma figura-chave na transformação do Newcastle sob o comando do técnico Eddie Howe, e teve outra atuação inspirada na vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal, na segunda-feira (16).

Ele marcou seu quinto gol desde que foi contratado e foi eleito o melhor em campo pela terceira vez nos 10 jogos da Premier League em que foi titular.

Mas é seu estilo de jogo completo que justifica os 40 milhões de libras (49,88 milhões de dólares) que o Newcastle pagou ao Lyon por sua contratação.

"Para ser honesto, não esperava me adaptar tão rápido à Premier League", disse Guimarães à Reuters por telefone. "Acho que o que ajudou na minha transição foi a parte física da Ligue 1. É muito difícil jogar na França porque eles batem em você implacavelmente. Eu tive que me acostumar com isso, precisei ganhar cinco quilos de músculo. Meu corpo mudou, eu fiquei mais forte.". "Isso foi crucial para estar pronto para jogar imediatamente na Premier League, onde o ritmo de jogo é muito intenso."

Guimarães admite que houve alguma surpresa quando ele escolheu se transferir ao Newcastle - um clube que enfrenta uma batalha contra o rebaixamento - em vez de Arsenal, Paris Saint-Germain ou Real Madrid.

Mas a contratação funcionou bem para ambas as partes, com Guimarães recebendo elogios e o Newcastle tendo a possibilidade de terminar no top 10.

"Foi uma jogada ousada, mas acredito que foi decisiva para eu consolidar minha vaga no grupo que luta para ir à Copa do Mundo de 2022 com o Brasil", disse Guimarães, que conquistou a medalha de ouro olímpica em Tóquio no ano passado. "Estar na Premier League e ter sucesso aqui tem um peso enorme e o Newcastle me ofereceu para ser um dos líderes de seu projeto ambicioso", completou.

