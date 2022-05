Liverpool não vai correr riscos com Salah no último jogo do Inglês

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que gostaria de relacionar Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Fabinho para o confronto decisivo do Campeonato Inglês no domingo (22) contra o Wolverhampton Wanderers, mas acrescentou que não tem certeza se eles estarão aptos a tempo.

O Liverpool precisa vencer o Wolves em Anfield no último dia do Campeonato Inglês e esperar que o Manchester City perca pontos contra o Aston Villa para conquistar o segundo título da liga em três temporadas.

The boss has issued a positive injury update ahead of #LIVWOL 👇 — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2022

Salah e Van Dijk ficaram de fora da vitória no meio de semana diante do Southampton devido a lesões sofridas na final da Copa da Inglaterra na semana passada contra o Chelsea, enquanto Fabinho sofreu um problema muscular contra o Villa no início deste mês.

"Parece bom, mas os rapazes estão tentando e veremos", disse Klopp a repórteres na sexta-feira (20). "Minha solução preferida seria que todos pudessem jogar no fim de semana por razões de ritmo...mas se não, então nós vamos a partir daí. Não posso dizer 100%". "Eu realmente entendo 100% da batalha de gols (de Salah) com Son Heung-min, mas não temos chance de correr riscos. Mo não quer correr riscos, não há dúvida sobre isso."

Salah lidera a corrida pela Chuteira de Ouro com 22 gols, um a mais que o atacante sul-coreano Son, do Tottenham Hotspur, que enfrentará o rebaixado Norwich City no domingo (22).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.