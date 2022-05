Djokovic inicia campanha no Aberto de Madri com vitória sobre Monfils

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, começou sua campanha por um quarto título do Aberto de Madri com uma vitória por 6-3 e 6-2 sobre Gael Monfils, nesta terça-feira (3), melhorando seu retrospecto invicto, de 18 vitórias, contra o adversário francês.

O resultado garante que Djokovic continue no topo do ranking, e dá a Monfils a marca vergonhosa de pior histórico contra um oponente único na era dos abertos.

Djokovic jogou pela primeira vez contra Monfils no US Open de 2005, mas a partida de terça-feira foi apenas o segundo encontro entre os dois no saibro, e ele precisou de apenas um break point para garantir o primeiro set.

Embora tenha acertado muitos winners, Monfils deixou as coisas mais fáceis para o sérvio com vários erros não forçados ao tentar golpes arriscados que não compensaram.

O francês conseguiu entreter o público com alguns lances dignos de melhores momentos, entre eles uma rebatida por debaixo das pernas que fez com que até Djokovic aplaudisse junto com a torcida.

Porém, o sérvio estava no controle e quebrou duas vezes o saque do adversário no segundo set, antes de sacar pelo match e garantir a vaga na terceira rodada do torneio, onde se encontrará com o vencedor da partida entre Andy Murray e Denis Shapovalov.

Mais cedo, Andrey Rublev, que venceu o Aberto da Sérvia no mês passado após bater Djoko na final, sobreviveu a um susto no primeiro set da partida, e conseguiu, de virada, superar o britânico Jack Draper, de 20 anos, por 2-6, 6-4 e 7-5.

