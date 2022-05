Fórmula 1: Sergio Pérez renova contrato com a Red Bull até 2024

O vencedor do Grande Prêmio de Mônaco Sergio Pérez teve mais a comemorar nesta terça-feira (31), quando a Red Bull anunciou uma extensão de contrato, mantendo o mexicano ao lado do campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen até 2024.

O acordo do líder do campeonato, Verstappen, vai até o final de 2028, depois que o piloto holandês assinou uma renovação de cinco anos em março.

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!



¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg