Governo anuncia diretrizes do Programa Avança Paradesporto

O Ministério da Cidadania divulgou nesta segunda-feira (2) as diretrizes do Programa Avança Paradesporto do Brasil. O programa foi criado para promover o crescimento do número de atletas de alto nível, com deficiência, bem como para o aumento das participações e da evolução dos resultados do Brasil em competições paradesportivas internacionais. Portaria do ministério com as diretrizes do programa foi publicada hoje (2) no Diário Oficial da União (DO).

Segundo a pasta, o objeto da iniciativa é a democratização e equidade do acesso gratuito, e de qualidade, a estruturas físicas, treinamentos e equipes multidisciplinares de saúde. A portaria prevê que o núcleo do Avança Paradesporto do Brasil pode ser estabelecido em escolas ou em espaços comunitários (públicos ou privados). As atividades serão desenvolvidas em espaços físicos adequados às práticas paradesportivas listadas no projeto técnico.



A Secretaria Nacional de Paradesporto disponibilizará cursos de capacitação nas modalidades online ou presencial, direcionado a todos que trabalham no âmbito do programa para complementar a qualificação dos profissionais no desenvolvimento de suas funções e nas atividades que serão desenvolvidas nos núcleos.



A portaria que estabelece as diretrizes do programa entra em vigor a partir de 1º de junho deste ano.