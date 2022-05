Início da 24ª Summer Deaflympics, em Caxias do Sul, recebe delegações

Foram abertos hoje (1º), em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, os jogos da 24ª Summer Deaflympics, ou Surdolimpíadas de Verão, em tradução livre. Essa é a primeira vez que o evento acontece em uma cidade da América Latina.

A cerimônia de abertura, com o espetáculo “Mãos que Fala” foi iniciada às 18h e é restrita apenas para participantes e autoridades convidadas.

“Há vários núcleos envolvidos, e que também passam pela cenografia, luz, som, projeções, coreografias, enfim, que oferecem um espetáculo que toque em todos os sentidos, reverberando em especial o da emoção, buscando com que o universo surdo se identifique e sinta a energia da nossa cultura em interação com eles”, disse o diretor responsável pelo show, Paquito Masiá Herrera.

As disputas acontecem até o dia 15 de maio de 2022. O evento contará com a participação de mais de 5 mil atletas vindos de 77 países.

A transmissão ao vivo pode ser acompanhada por streaming pela Deaflympics TV by XPlay, por meio do App Deaflympics TV ou ainda nas redes sociais da Deaflympics e XPlay TV.

Mais informações sobre as categorias, atletas participantes e horários das competições estão disponíveis no site oficial do evento.