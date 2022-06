Itália espera iniciar reconstrução com vitória na Finalíssima

A Itália tentará deixar para trás a decepção de não se classificar para a Copa do Mundo e começar uma nova era para a seleção vencendo a Argentina na Finalíssima, disseram jogadores italianos nesta terça-feira (31).

A partida de quarta-feira (1) entre o campeão europeu e o vencedor da Copa América será realizada no estádio de Wembley, onde a Itália superou a Inglaterra nos pênaltis no último mês de julho para conquistar o seu segundo título europeu.

