Jürgen Klopp acredita que disputa pelo título inglês ainda não acabou

O Liverpool pode estar três pontos atrás do líder Manchester City na Premier League, a três jogos do final, mas o técnico Jürgen Klopp disse nesta segunda-feira (9) que não acredita que a disputa pelo título esteja terminada.

Um empate em casa por 1 a 1 contra o Tottenham Hotspur no fim de semana deixou o Liverpool mais distante depois que o City venceu o Newcastle United, e Klopp foi perguntado se ele teria dito a seus jogadores que a corrida pelo título havia acabado.

"Não tenho certeza se disse isso, porque acho que é óbvio. Está claro que não acabou, o que quer que tenha acontecido", disse Klopp a repórteres antes do jogo de terça-feira contra o Aston Villa. "Temos três jogos para disputar e minha preocupação é como podemos vencer nossos três jogos e não posso dizer como o City pode vencer os dele. Não paramos de acreditar, é isso que fazemos". "Como seres humanos, é muito legal podermos decidir por nós mesmos como vemos isso. Existem fatos, mas podemos ignorá-los. Eu tento ajudar os rapazes a ver [a situação] como eu."

A wholly positive mindset 🧠 — Liverpool FC (@LFC) May 9, 2022

O técnico do City, Pep Guardiola, afirmou que "todo mundo no país" está torcendo pelo Liverpool na corrida pelo título, mas Klopp viu a declaração como um técnico dizendo coisas no calor do momento.

"Eu moro em Liverpool. Aqui, muitas pessoas querem que vençamos o campeonato, com certeza. Mas mesmo aqui, provavelmente são apenas 50%", disse Klopp. "Como técnico, tive essa experiência recentemente, obviamente somos influenciados pelo jogo, pela situação."

Klopp confirmou que o atacante brasileiro Roberto Firmino está cada vez mais perto de um retorno de uma lesão no pé, acrescentando que é um desafio escolher um time no final de uma temporada cansativa.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.