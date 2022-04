Treinador Jürgen Klopp renova contrato com o Liverpool até 2026

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, assinou uma renovação de contrato de dois anos que o manterá no comando da equipe até 2026, informou o clube da Premier League nesta quinta-feira (28).

Klopp, cujo contrato anterior iria expirar em 2024, ajudou o Liverpool a conquistar os títulos da Liga dos Campeões e da Premier League desde a sua chegada à equipe, em 2015.

"Há um frescor sobre nós como clube ainda e isto me anima", disse Klopp em comunicado. "Há tantas palavras que eu poderia usar para descrever como estou me sentindo sobre esta notícia... encantado, humilde, abençoado, privilegiado e entusiasmado seria um começo", acrescentou. "Desde que estou aqui, nossos proprietários têm sido incrivelmente comprometidos e enérgicos com este clube e é claro que agora isto se aplica ao nosso futuro tanto quanto eu já conheço", afirmou.