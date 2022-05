Lesionado, Fabinho desfalcará Liverpool na final da Copa da Inglaterra

O volante Fabinho, do Liverpool, perderá a final da Copa da Inglaterra, no sábado (14), contra o Chelsea, em Wembley, devido a uma lesão muscular, mas o jogador brasileiro poderá voltar para os jogos seguintes da equipe, disse o técnico Jürgen Klopp.

Fabinho saiu de campo machucado no primeiro tempo da vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Aston Villa, pela liga inglesa, na terça-feira (10).

