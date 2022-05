Manchester City derrota Aston Villa e conquista título inglês

O Manchester City conquistou seu quarto título do Campeonato Inglês em cinco anos neste domingo (22), mas quase deixou o troféu escapar de suas mãos, pois precisava marcar três gols no final do segundo tempo para alcançar uma vitória de 3 a 2 sobre o Aston Vila.

The moment we’ve been waiting for! 🏆 pic.twitter.com/E4dzb9buvc — Manchester City (@ManCity) May 22, 2022

Matty Cash surpreendeu o Etihad Stadium, colocando o Villa na frente aos 37 minutos com uma bela cabeçada após cruzamento de Lucas Digne.

O clima nervoso entre os torcedores da casa se transformou em desespero após o brasileiro Philippe Coutinho dobrar a vantagem para o Villa. Ollie Watkins cabeceou após chute a gol de Olsen, e o ex-meio-campista do Liverpool deu um brilhante primeiro toque e finalização.

Porém, depois veio a blitz de retorno do City que selou o título. O alemão İlkay Gündoğan cabeceou após cruzamento de Raheem Sterling na segunda trave aos 76 minutos e, em seguida, Rodri finalizou com precisão após passe de Zinchenko.

O gol do título veio aos 81 minutos, quando De Bruyne deu cruzamento rasteiro para Gündoğan, que não perdoou, levando a multidão ao delírio arrebatador.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.