Mbappé diz que "pode imaginar" decepção do Real após renovar com PSG

O atacante francês Kylian Mbappé disse que "pode ​​imaginar" a decepção do Real Madrid depois de rejeitar o time espanhol para assinar uma renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, acrescentando que torcerá pelo Real na decisão da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

Uma transfência de Mbappé para o Real Madrid era amplamente esperada quando seu contrato expirou no final da temporada, mas no sábado (21) ele renovou com o PSG até 2025.

A La Liga reagiu com raiva à renovação do contrato de Mbappé, dizendo que apresentaria uma queixa à Uefa, órgão que governa o futebol europeu, e que a nova oferta do PSG "ataca a estabilidade econômica" do futebol europeu.

O Real teve outra oferta por Mbappé rejeitada no ano passado.

Mbappé agradeceu ao Real Madrid e seu presidente Florentino Pérez pelo interesse em contratá-lo.

"Estou ciente da chance e do privilégio que tive de ser cobiçado por tal instituição. Posso imaginar a decepção deles", escreveu ele no Twitter. "Serei o seu maior torcedor na final da Liga dos Campeões em Paris. Minha casa."

Mbappé, que marcou 39 gols e deu 26 assistências para o PSG em todas as competições nesta temporada, disse que pode "continuar a crescer" no clube.

"Estou convencido de que posso continuar crescendo aqui, em um clube que está buscando todos os meios para chegar ao topo", disse Mbappé. "Estou muito feliz por poder continuar a evoluir na França."

