Nadal evita derrota quase certa e avança às quartas do Aberto de Madri

O tenista Rafa Nadal salvou quatro match points do belga David Goffin e venceu por 6-3, 5-7 e 7-6 (9) uma partida emocionante, que garantiu sua passagem para as quartas-de-final do Aberto de Madri.

Assim como seu amado Real Madrid esteve à beira da eliminação e se classificou para a final da Liga dos Campeões com gols salvadores nos acréscimos do segundo tempo e na prorrogação na quarta-feira (4), o atleta espanhol de 35 anos encontrou uma energia extra guardada para vencer um longo tie break e garantir a vitória de número 1.050 de sua carreira.

Erros atípicos e faltas duplas do terceiro cabeça-de-chave permitiram que Goffin quebrasse o saque de Nadal e abrisse 3-2 no início do jogo, mas o espanhol rapidamente devolveu a quebra em dose dupla e sacou para definir o set, definindo-o com um cruzado venenoso de forehand.

O jogo de Nadal ficou ainda mais confiante no segundo set, utilizando cada canto da quadra para bater Goffin, que não teve resposta, a não ser olhar para os céus em desespero. Mas o experiente belga encontrou seu ritmo eventualmente, passou a jogar com autoridade, e se recuperou de um placar contrário de 3-5, quebrando duas vezes o saque do espanhol para forçar o terceiro set.

Em apenas sua segunda partida após o retorno de uma lesão na costela, Nadal parecia enferrujado enquanto deixava escapar sua vantagem, vendo Goffin salvar dois match points no segundo set, para o espanto dos torcedores espanhóis no Estádio Manolo Santana.

Nada parecia definido no terceiro set, que viu Goffin sair de um buraco de 4-1 no placar para quase conseguir a vitória antes de Nadal retomar o controle e garantir a vaga nas quartas em pouco mais de três horas.

O espanhol enfrenta agora o compatriota Carlos Alcaraz ou o britânico Caron Norrie na próxima rodada.

