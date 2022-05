Recuperação de lesão na costela foi como "montanha-russa", diz Nadal

Rafael Nadal disse que sua recuperação de uma lesão na costela foi como uma "montanha-russa" depois que o 21 vezes campeão de Grand Slams voltou à ação com uma vitória sobre Miomir Kecmanovic no Aberto de Madri.

O campeão do Aberto da Austrália fez seu primeiro jogo desde que se machucou em Indian Wells em março, mas mostrou poucos sinais de falta de ritmo, chegando a uma vitória por 6-1 e 7-6(4) na quarta-feira (4).

"Deixo a partida muito, muito feliz. Você tem que ser sincero consigo mesmo... minha preparação não existiu. Você não pode esperar grandes coisas no começo", disse Nadal a repórteres. "Todos os treinos tiveram altos e baixos, foi uma montanha-russa. Tive dias melhores, dias piores. No final das contas, a costela é um problema que limita muito o seu jogo."

O espanhol acrescentou que o treinamento foi difícil devido à natureza da lesão, mas não estava preocupado com sua falta de preparação antes do Aberto da França no final deste mês, onde buscará o 14º título.

"Há lesões que permitem fazer trabalho físico, trabalho aeróbico. A costela não me permitiu fazer nada... mas não estou preocupado. Só acho que cada minuto que estou na quadra é algo positivo", disse o tenista de 35 anos.

Nadal, pentacampeão em Madri, enfrenta o belga David Goffin nas oitavas de final nesta quinta-feira (5).

