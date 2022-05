Nadal supera Kecmanovic em Madri em volta às quadras após lesão

O tenista espanhol Rafael Nadal voltou às quadras após uma lesão e bateu Miomir Kecmanovic com parciais de 6-1 e 7-6 (7-4), nesta quarta-feira (4), para chegar às oitavas de final do Aberto de Madri, competição que é disputada no saibro.

Nadal, que disputou sua primeira partida desde março após sofrer uma lesão na costela, rapidamente encontrou seu ritmo em um início forte contra o sérvio Kecmanovic.

A chuva paralisou a partida no início do segundo set, e Nadal, vencedor de 21 torneios de Grand Slam, perdeu o embalo.

O espanhol de 35 anos, que demonstrou poder explosivo, se recuperou de uma quebra que impediu que ele fechasse o jogo sacando com 6-5 no segundo set, e selou a vitória com pouco menos de duas horas de partida.

Nadal, que melhorou seu histórico de vitórias e derrotas para 21 a 1 na temporada, busca seu sexto título em casa em Madri, vencido por ele pela última vez em 2017, e enfrenta agora David Goffin.

Mais cedo, o número três do mundo Alexander Zverev começou lento, mas bateu Marin Cilic por 4-6, 6-4 6-4, enquanto o classificado Dusan Lajovic bateu o quinto cabeça-de-chave Casper Ruud com parciais de 7-6 (9-7) 2-6 e 6-4.

