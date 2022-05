Real Madrid derrota City e está na final da Liga dos Campeões

O Real Madrid (Espanha) se recuperou de uma quase eliminação e conseguiu derrotar o Manchester City (Inglaterra) por 3 a 1, na prorrogação, para avançar à final da Liga dos Campeões com uma vitória por 6 a 5 no placar agregado em uma semifinal emocionante e dramática nesta quarta-feira (4).

⏰ RESULT ⏰



WOW. Real Madrid book their #UCLfinal spot after another Bernabéu comeback!



🤔 The best semi-final tie since _______#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2022

O City liderava por 1 a 0 nesta noite (horário local) e por 5 a 3 no placar agregado até os 44 minutos do segundo tempo, após Riyad Mahrez colocar a equipe na frente aos 28 minutos da etapa final. Mas o brasileiro Rodrygo, que entrou no decorrer do jogo, empatou no último minuto do tempo normal e virou, de cabeça, um minuto depois para levar o duelo para a prorrogação.

Logo aos 5 minutos o francês Karim Benzema converteu um pênalti marcado pelo juiz após ele mesmo sofrer falta de Ruben Dias dentro da área, e o Real manteve o time inglês sob controle para chegar à final.

O Real, recordista com 13 títulos europeus, jogará contra o Liverpool (Inglaterra) no dia 28 de maio em Paris, em uma repetição da final de 2018 em Kiev, que a equipe espanhola venceu por 3 a 1.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.