Rafael Nadal está pronto para Roland Garros apesar de lesões

Rafael Nadal buscou aliviar as preocupações sobre seus problemas de lesão antes do Aberto da França, publicando uma foto de si mesmo treinando a todo vapor em sua academia em Maiorca com a legenda: "Vejo você na quarta-feira, Paris".

O 13 vezes campeão de Roland Garros havia dito na semana passada que o treinamento diário era um desafio e que levaria um médico com ele para Paris depois que uma lesão crônica no pé o afetou durante derrota para Denis Shapovalov no Aberto da Itália.

Nadal, de 35 anos, que recentemente voltou a jogar após uma fratura por estresse nas costelas, teve problemas no final de sua partida contra o canadense ao perder por 1/6, 7/5 e 6/2 nas oitavas de final.

Mas o número cinco do mundo parece prestes a outra tentativa de título de Grand Slam em seu piso favorito, após conquistar seu 21º troféu de Grand Slam no Aberto da Austrália no início deste ano.

Essa vitória seguiu-se a um difícil 2021, durante o qual ele ficou de fora de Wimbledon, da Olimpíada de Tóquio e do Aberto dos EUA.

Nadal buscará recuperar o título em Paris depois de ter sido eliminado na semifinal no ano passado contra Novak Djokovic, apenas sua terceira derrota na carreira em Roland Garros.

