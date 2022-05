Marcha Atlética: Caio Bonfim conquista bronze em GP Internacional

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze da prova de 10 km de marcha atlética do I Grande Prêmio Internacional Madrid Marcha LaLiga, disputado no último domingo (15) na capital espanhola.

O atleta brasiliense ficou em terceiro com o tempo de 39min13s, ficando atrás do sueco Perseu Karlstrom (38min42s) e do espanhol Diego Garcia (38min49s).

É BROOOOOOONZE! 🥉🏃🏻‍♂️🇧🇷



É de Caio Bonfim, 3° lugar no GP de Marcha Atlética de Madri 🇪🇸



Ele completou os 10km em 39:13. Mais um baita resultado do brasileiro! pic.twitter.com/YSRtOq3BK0 — Time Brasil (@timebrasil) May 16, 2022

Este é o terceiro pódio consecutivo do brasileiro, que garantiu o ouro no Grande Prêmio de Podebrady, na República Tcheca, e a prata no Grande Prêmio de Rio Maior, em Portugal.

“Caio Bonfim provou que é um dos melhores marchadores do mundo. Três Grandes Prêmios na Europa e conseguiu pódio nos três. Técnica excelente e perfeita aula de marcha atlética para o mundo. Fico orgulhoso em saber que um atleta de tanta excelência, de uma prova de alto nível técnico seja brasileiro e treinado pela sua mãe, a Gianetti Sena Bonfim”, comentou o treinador e pai de Caio, João Sena.