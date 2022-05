Richarlison marca gol da vitória do Everton sobre Chelsea no Inglês

O atacante Richarlison aproveitou um erro da defesa do Chelsea para garantir ao Everton a vitória por 1 a 0 e o que podem ser preciosos três pontos na luta para evitar o rebaixamento na Premier League em meio a uma atmosfera vibrante no Goodison Park neste domingo (1º).

O time da casa abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, depois que Cesar Azpilicueta perdeu a posse de bola sob pressão do atacante brasileiro, que aproveitou o erro para chutar rasteiro, sem chance para o goleiro Edouard Mendy.O Chelsea dominou a posse de bola e o Everton teve que se segurar com tudo na meia hora final de jogo.

O time vitorioso segue na zona de rebaixamento, mas está a dois pontos de Burnley e Leeds United com um jogo a menos.O Chelsea continua em terceiro, com 66 pontos em 34 jogos, na tentativa de se classificar para a Liga dos Campeões.

O ônibus da equipe do Everton foi recebido por centenas de torcedores aglomerados do lado de fora de Goodison Road, com a fumaça azul dos sinalizadores tomando conta do ambiente, no que foi uma demonstração vocal de apoio ao time comandado por Frank Lampard.

Fogos de artifício também foram disparados do lado de fora do hotel onde a equipe do Chelsea se hospedou durante a noite.

"Poucos acreditavam em nós, mas nossa equipe sim, e a recepção que tivemos antes do jogo foi tremenda", disse o capitão do Everton, Seamus Coleman, à Sky Sports. "Este clube significa tudo para os torcedores e agora garantimos mais três pontos. Mas ainda estamos na zona da confusão."

