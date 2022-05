Roland Garros: Alcaraz salva match point para bater Ramos-Viñolas

O espanhol Carlos Alcaraz, sexto cabeça de chave de Roland Garros, esteve perto de uma derrota surpreendente na segunda rodada do Aberto da França, nesta quarta-feira (25), antes de se recuperar e vencer o compatriota Albert Ramos-Viñolas em uma maratona de cinco sets que testou totalmente suas credenciais para o título.

O tenista de 19 anos, que conquistou o mundo do tênis este ano, sobreviveu a um match point no quarto set e saiu de 3-0 no quinto antes de vencer por 6-1, 6-7, 5-7, 7-6 e 6-4 em uma partida que durou mais de quatro horas e meia.

Alcaraz está invicto há 12 partidas, após conquistar títulos consecutivos em Barcelona e Madri, e agora enfrentará o norte-americano Sebastian Korda.

“Ainda sou jovem, mas agora sou um jogador experiente”, disse Alcaraz em entrevista coletiva. “Me sinto confortável jogando em grandes quadras, grandes partidas, Grand Slams. Estou pronto para jogar esse tipo de partida nessas situações”, declarou.

