Seleção feminina conhece rivais da 1ª fase da Copa do Mundo Sub-20

Campeã sul-americana no último dia 22, a seleção brasileira feminina Sub-20 já sabe quem enfrentará na fase de grupos da Copa do Mundo programada para agosto. Após sorteio da Fifa realizado nesta quinta-feira (5) na Costa Rica, sede do Mundial, o Brasil caiu no Grupo A, mesma chave da nação anfitriã, Espanha e Austrália.

As seleções brasileira e espanhola farão o jogo de abertura do Mundial no dia 10 de agosto. Três dias depois, será a vez de a equipe canarinha encarar a Austrália e o último jogo da fase de grupos será contra a Costa Rica, dona da casa, no dia 16 de agosto.

Das adversárias do Brasil, duas nunca enfrentaram a seleção em competições da Fifa nesta categoria: Costa Rica e Espanha. Já as rivais australianas já duelaram com as brasileiras em duas oportunidades – 2002 e 2006 – e em ambas a seleção saiu vitoriosa.

A competição reunirá 12 nações. O Brasil é um dos quatro países que participaram de todas as edições do Mundial Fifa Sub-20. A lista seleta inclui também Alemanha, Nigéria e Estados Unidos. A melhor campanha da seleção brasileira ocorreu no Mundial de 2016 (Rússia), com a conquista da mealha de prata.

Calendário

10 de agosto - Brasil x Espanha, no Estádio Nacional de San José, em San Jose



13 de agosto - Brasil x Austrália, no Estádio Morera Soto, em Alajuela



16 de agosto - Brasil x Costa Rica, no Estádio Nacional de San Jose, em San José