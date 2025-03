São João de Meriti tem hoje mais um dia de vacinação contra o sarampo

A Secretaria de estado de Saúde do Rio volta neste sábado (29) ao município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para imunizar a população contra o sarampo. Uma unidade móvel ficará instalada na Praça da Matriz e um caminhão itinerante percorrerá a cidade para aplicar as vacinas.

Desde a confirmação de dois casos da doença infecciosa no município, em 14 de março último, a secretaria tem atuado para reduzir o risco de transmissão. A ação de imunização está sendo feita das 8h às 17h.

Jardim Sumaré

Equipes de Vigilância, Atenção Primária à Saúde e do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado vão percorrer também mais um perímetro da cidade. Desta vez, irão de porta em porta no bairro Jardim Sumaré para promover uma busca ativa de casos suspeitos de sarampo.

“Nós temos aumentado os esforços para formar uma barreira contra o sarampo no estado. E precisamos, mais uma vez, da ajuda da população de São João de Meriti. A vacina é a nossa maior aliada no combate a essa e várias outras doenças. Por isso, é primordial verificar a caderneta de vacinação para saber se está imunizado”, explica a secretária de Saúde do estado, Claudia Mello.

A prioridade da busca ativa e da vacinação é o público de 9 meses a 59 anos de idade que não esteja vacinado. A dose zero será aplicada, se houver necessidade, para crianças de 9 a 11 meses.

Casos confirmados

No dia 14 de março, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu a confirmação de dois casos de sarampo em São João de Meriti. Duas crianças da mesma família, menores de um ano de idade, receberam atendimento médico e passam bem. O sarampo já foi erradicado no país, mas casos pontuais da doença podem ser registrados.

Desde a notificação, o governo fluminense somou forças ao município e ao governo federal para investigar a transmissão do vírus e formar uma barreira de contenção.