Contra o sarampo, Rio terá vacinação na Central do Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio leva a vacinação contra o sarampo para o terminal de trens da Central do Brasil, nesta terça-feira (25), a partir das 7h45. A ação faz parte da mobilização contra a doença, que voltou a ter casos confirmados no estado do Rio de Janeiro neste ano. A vacinação ocorrerá das 8 às 16h, na terça-feira e na quinta-feira.

Há duas vacinas disponíveis para proteção contra o sarampo: vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Ambas são contraindicadas para gestantes.

Os imunizantes também estão disponíveis para crianças e adultos em todas as 239 unidades de Atenção Primária do município, como clínicas da família e centros municipais de saúde.

Ao anunciar a vacinação em pontos de grande circulação, a prefeitura do Rio busca completar o esquema vacinal contra o sarampo para adultos de 18 a 59 anos que não estejam imunizados.

Na rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação infantil, a primeira dose desta vacina é aplicada aos 12 meses de idade. Aos 15 meses, está prevista a vacina combinada à vacina varicela, a tetraviral.

Caso não tenham sido vacinadas na infância, estão contemplados na vacinação de rotina do PNI as pessoas até 29 anos, com duas doses, em intervalo mínimo de 30 dias; e as pessoas entre 30 e 59 anos, com uma dose.

De acordo com o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, “em 2025, até o momento, o município do Rio não registrou nenhum caso da doença, mas há casos recentes em cidades vizinhas”, alertou.

Sintomas

O sarampo é uma doença febril aguda, altamente transmissível, que pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Sua transmissão ocorre diretamente por contato direto pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar.

Além disso, o contágio também ocorre por dispersão de gotículas com partículas virais no ar, em ambientes fechados como, por exemplo, escolas, creches e clínicas.

Principais sintomas do sarampo:

Manchas vermelhas (exantema) no corpo e febre alta (acima de 38,5°) acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas:

Tosse seca;

Irritação nos olhos (conjuntivite);

Nariz escorrendo ou entupido;

Mal-estar intenso;

O sarampo é uma doença que pode causar quadros graves, provocando a morte ou deixando sequelas por toda a vida.

Segundo o Ministério da saúde, algumas das complicações do sarampo são: