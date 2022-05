Seleções masculina e feminina dos EUA receberão premiações iguais

Os jogadores das seleções masculina e feminina dos Estados Unidos receberão pagamentos e bônus iguais, incluindo nas Copas do Mundo, após se unirem para fechar um acordo coletivo histórico com a Federação de Futebol dos Estados Unidos (USS) nesta quarta-feira (18).

Em competições oficiais, incluindo a Copa do Mundo, os jogadores das seleções feminina e masculina receberão pagamentos idênticos por partida.

A Federação Norte-Americana se tornou a primeira do mundo a igualar a premiação da Copa do Mundo da Fifa direcionada aos times feminino e masculino pela participação em seus respectivos Mundiais.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money.