Times brasileiros conhecem rivais das oitavas da Copa Sul-Americana

Os cinco clubes brasileiros que seguem na disputa da Copa Sul-Americana conheceram, nesta sexta-feira (27), o caminho rumo à decisão do torneio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1º de outubro.

O Ceará, melhor equipe da fase de grupos, com 100% de aproveitamento, terá pela frente o The Strongest (Bolívia), que foi o terceiro colocado do Grupo B da Libertadores.

Caso avance, o Vozão poderá enfrentar um adversário brasileiro, o São Paulo, se o Tricolor eliminar a Universidad Católica (Chile). O duelo reeditará a final da Libertadores de 1993, vencida pelo clube paulista, que tinha Rogério Ceni (atual técnico e então goleiro reserva) no elenco.

O Atlético-GO está mesmo lado da chave, com a possibilidade de encarar alvinegros ou são-paulinos em uma eventual semifinal. O rival do Dragão nas oitavas será o Olímpia (Paraguai).

Os dois brasileiros restantes estão no outro lado da chave. O Santos medirá forças com o Deportivo Táchira (Venezuela) e o Internacional terá como adversário o Colo Colo (Chile). Um encontro entre Peixe e Colorado poderá ocorrer somente na semifinal.

O sorteio foi realizado na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Assunção (Paraguai). As partidas das oitavas estão previstas para a última semana de junho e a primeira de julho, em datas e horários que ainda serão divulgados.

🏆⚽ Os cruzamentos das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana! Rumo à #GrandeConquista! pic.twitter.com/jFTBBZG6fH — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 27, 2022

Os clubes que encerraram a fase de grupos da Sul-Americana na liderança das respectivas chaves - a situação dos cinco brasileiros - fazem o duelo de volta como mandantes.

Pela presença no mata-mata, os participantes asseguram US$ 500 mil (R$ 2,3 milhões, na cotação atual). Os times que avançarem às quartas garantem uma premiação de US$ 600 mil (R$ 2,8 milhões).

Os semifinalistas terão direito a US$ 800 mil (R$ 3,8 milhões). O vice-campeão receberá US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões) e o ganhador leva US$ 5 milhões (R$ 23,7 milhões).

Confira

Deportivo Táchira (Venezuela) x Santos

Independiente del Valle (Equador) x Lanús (Argentina)

Colo Colo (Chile) x Internacional

Deportivo Cali (Colômbia) x Melgar (Peru)

Nacional (Uruguai) x Unión Santa Fé (Argentina)

Olímpia (Paraguai) x Atlético-GO

Universidad Católica (Chile) x São Paulo

The Strongest (Bolívia) x Ceará