Uefa veta participação russa na Eurocopa e na Copa do Mundo femininas

A Uefa proibiu a participação da Rússia na Eurocopa feminina de julho e também nas Eliminatórias para a Copa do Mundo feminina do ano que vem como consequência da invasão à Ucrânia por tropas russas, afirmou a entidade que comanda o futebol europeu nesta segunda-feira (2).

Portugal substituirá a seleção russa no torneio que será disputada entre 6 e 31 de julho na Inglaterra, se juntando à Holanda, Suécia e Suíça no Grupo C.

A Uefa também descartou a proposta da Rússia para sediar a Eurocopa masculina em 2028 ou 2032, classificando-a como inelegível, e afirmou que a seleção russa não participará da Liga das Nações na temporada 2022/2023.

